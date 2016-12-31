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Представители гостиничного бизнеса ждут гостей из России

Video
Константин Свиридовский, "Актуальная камера"
Cегодня 20:40
Рубрика: Эстония

Все больше россиян едет на зимние праздники в Эстонию. Однако рекордные показатели трехлетней давности пока остаются недосягаемыми. Что же изменило туристические предпочтения россиян, и есть ли шанс на возрождение турпотока – в репортаже "Актуальной камеры".

Российских туристов на Ратушной площади в Таллинне можно пересчитать буквально по пальцам. При этом, по данным Союза отелей и ресторанов, по сравнению с прошлым годом число россиян увеличилось на 2%. Но если 2013 году за первые 10 месяцев в гостиницах русские туристы прожили в общей сложности 500 000 суток, то в этом году показатель за тот же период составил 300 000.

Гости из России пояснили репортеру "АК", что причины тому – обвал рубля, курс евро и то, что Россию делают страной-изгоем.

"Отчасти это может быть курс евро. Хотя он уже немного скоординировался и люди привыкли. Отчасти может потому, что Россию делают страной изгоем. Приезжайте, посмотрите, что у нас такие же цивилизованные, добрые люди как вы", – сказал Алексей.

Представители гостиничного бизнеса утверждают, что туристы из других стран не могут заменить те потоки российских туристов, которые были здесь еще два года назад.

"Увеличение числа российских туристов на 2 % указывает на улучшение. Однако туристов меньше, чем было раньше. Надеемся, что возможно через год-два обстановка станет гораздо лучше", – отметил генеральный директор Tallinn Hotells Айн Кяпп.

Представители гостиничного бизнеса надеются, что за первую неделю января поток туристов из России будет большим, поскольку у соседей длинные зимние каникулы.

Ирина Киреева
Редактор

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