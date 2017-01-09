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Сменятся руководители Лыунаской и Идаской префектур

Идаский префект Валло Коппель отправится в Лыунаскую префектуру.. Артур Тооман
Cегодня 15:06
Источник: BNS
Рубрика: Эстония

С 1 февраля Лыунаскую префектуру возглавит нынешний руководитель Идаской префектуры Валло Коппель, а его место займет глава криминального бюро Тарво Крууп. Нынешний Лыунаский префект Тармо Кохв будет выполнять роль офицера связи в общении с латвийскими и литовскими коллегами.

По словам Кохва, он проработал главой Лыунаской префектуры восемь лет и пришло время двигаться дальше. С февраля Кохв будет заниматься организацией оперативного сотрудничества с полицией Латвии и Литвы, а также выполнять задачи пограничного представителя в общении с погранохраной Латвии.

По словам генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера, он понимает решение Кохва и благодарит его за работу в качестве главы Лыунаской префектуры. "У Кохва очень хорошие связи с латвийскими и литовскими коллегами в области как полиции, так и погранохраны. В качестве офицера связи он может внести существенный вклад в наш успех в борьбе с трансграничной преступностью. Важность практического и делового сотрудничества с соседями четко продемонстрировали действия Кохва в рамках операций по поимке литовских автоугонщиков", - отметил Вахер.

С февраля руководить Лыунаской префектурой будет бывший Идаский префект Валло Коппель, который в период с 2010 по 2013 год возглавлял криминальное бюро Лыунаской префектуры. Задачи Идаского префекта будет выполнять глава криминального бюро префектуры Тарво Крууп.

"Идаской префектурой будет руководить Крууп, который проявил себя способным руководителем при расследовании тяжких преступлений. По руководством Круупа в Идаской префектуре был завершен ряд очень масштабных и сложных расследований, где результата позволила достичь прежде всего очень хорошая командная работа", - добавил Вахер.

Тармо Кохв приступил к службе в полиции в 1991 году. С января 2009 года он работает Лыунаским префектом.

Валло Коппель приступил к полицейской службе в 1996 году в центральной криминальной полиции. С июля 2013 года Коппель руководит Идаской префектурой.

Тарво Крууп приступил к полицейской службе в 2004 году в Пыхьяской префектуре. В период с 2009 по 2014 год Крууп работал в Департаменте полиции безопасности, а с марта 2014-го руководит криминальным бюро Идаской префектуры.

Виктор Сольц
Редактор

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