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Полиция продолжает поиски стрелявшего в гостинице "Метрополь"

Полиция на месте происшествия в гостинице Metropol.
Cегодня 11:25
Рубрика: Эстония

Полиция до сих пор продолжает поиски преступника, который в четверг днем ранил в результате стрельбы в отеле "Метрополь", расположенном в столичном квартале Ротерманни, мужчину средних лет. Предполагаемому преступнику на вид - лет 50-60.

"На данный момент мы, к сожалению, не можем порадовать новостью о том, что стрелявший задержан. Работали всю ночь, проводили разыскные мероприятия, обыски. Сегодня продолжим с новыми силами поиски преступника и его сообщников. Но могу заверить, что никакой опасности для других граждан на данный момент нет. Предполагаемые преступники просто скрываются от полиции", - рассказал руководитель бюро уголовных расследований Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре службе новостей радио ERR.

Прокуратура не исключает, что стрельба произошла в результате сведения личных счетов.

По данным газеты Eesti Päevaleht, речь может идти о преступниках из Грузии, которые пытаются закрепиться в Эстонии в качестве воров в законе. В статье также говорится, что после убийства так называемого крестного отца подпольного преступного мира Николая Таранкова его места так никто и не занял, что может побуждать новые группировки к попытке закрепиться в Эстонии.

Урмет Тамбре на захотел в своем комментарии спекулировать на эту тему.

Екатерина Таклая
Редактор

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