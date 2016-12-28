ВИДЕО "АК": в Пярну спасатели проверяли квартиры на наличие дымовых датчиков

До конца года по всей Эстонии представители Спасательного департамента проверят в жилых домах наличие и работоспособность дымовых датчиков. Спасатели призывают к бдительности - в зимние месяцы и особенно в праздничные дни число пожаров увеличивается.

О том, как проходила проверка в Пярну - смотрите в видеосюжете репортера "Актуальной камеры" (ETV+) Ирины Газизулиной.

По оценке специалистов, в последнее время люди стали более сознательно относится к этому. Все меньше остается таких домов, где дымовые датчики отсутствуют.

Как напоминает "АК", в течение уходящего года в пожарах по всей Эстонии погибло 36 человек.