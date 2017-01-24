Эстония и США подпишут сегодня договор о сотрудничестве в области обороны

В Эмари приземлились восемь самолетов A-10 из США. Фото: mil.ee

Соглашение о сотрудничестве США и Эстонии в области обороны подпишут во вторник, 17 января, министр обороны Маргус Цахкна и посол США в Эстонии Джеймс Мелвилл.

После подписания документ будет направлен на ратификацию в Рийгикогу, передали теленовости ETV+.

Соглашение упростит пребывание американских военных на территории Эстонии. Им будут предоставлены некоторые новые права и льготы. Новый договор уточнит использование американскими военными территорий и строений Сил обороны нашей страны. Так, после вступления соглашения в силу военные США будут иметь право самостоятельно устанавливать необходимые им сооружения на предоставленных в их ведение территориях.

Соглашение также призвано регулировать применение мер взыскания в случае, если военнослужащий США совершит на территории Эстонии проступок или преступление.