Таави Пукк стал еще на шаг ближе к должности старейшины Кесклинна

Таави Пукк готов взять руководство Кесклинном в свои руки. Фото: ERR

Следующим шагом станет обсуждение его кандидатуры в административном совете Кесклинна, после чего вопрос о назначении Пукка главой района будет включен в повестку заседания мэрии Таллинна. При этом позиция административного совета носит лишь рекомендательный характер - принимая свое решение, городское управление не обязано с ней считаться.

Информацию о том, что Таави Пукк может стать новым старейшиной Кесклинна портал rus.err.ee со ссылкой на Eesti Päevaleht опубликовал в минувшую пятницу.

Предыдущий старейшина Кесклинна Алар Няэме в прошлую среду был окончательно признан виновным в коррупционном преступлении и покинул свой пост.