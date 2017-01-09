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Департамент отрицает обвинения в безразличии к жестокому обращению с животными

Фото: Союз защиты животных
Cегодня 12:45
Рубрика: Эстония

В Ветеринарно-пищевом департаменте назвали необоснованными обвинения в адрес главного специалиста ветеринарного центра Пярнуского уезда Элиты Силлар, которую правление Союза защиты животных Эстонии признало "ненавистником животных 2016 года".

"Поскольку Союз защиты животных критически отозвался об Элите Силлар — чиновнице Ветеринарно-пищевого департамента, которая отвечает за защиту животных в ветеринарном центре Пярнуского уезда, считаем необходимым подтвердить, что речь идет об обязательном, этичном и компетентном чиновнике, которая исходит и исходила в своей работе из действующего законодательства", - говорится в заявлении Ветеринарно-пищевого департамента, распространенного в понедельник, 2 января.

В заявлении отмечается, что департамент проверил утверждения защитников животных о якобы плохом обращении с лошадью в деревне Вилувере Вяндраской волости Пярнуского уезда, но не нашел им подтверждения. Также подчеркивается, что имеющая высшее ветеринарное образование Силлар сделала свое заключение по данному случаю после консультаций с четырьмя другими ветеринарами, которые дали независимые оценки.

Как сообщил в субботу портал rus.err.ee, правление Союза защиты животных Эстонии назвало Силлар "ненавистником животных 2016 года", поскольку она признала здоровой очень больную лошадь, страдавшую от дурного обращения своих хозяев, и не назначила им никакого наказания.

У животного было выявлено сильное недоедание, обезвоживание, пролежни и резаные раны, которые проводивший осмотр ветеринар зафиксировал в истории болезни. Тем не менее, Силлар после осмотра не выявила существенных нарушений, не стала делать каких-либо предписаний или возбуждать уголовное дело в отношении хозяев животного.

Союз защиты животных подал жалобу на действия чиновницы, указавшей в контрольном акте неверные сведения, генеральному директору департамента Индреку Халлисте, но последний не усмотрел недостатков в работе своей подчиненной.

Андрей Крашевский
Редактор

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