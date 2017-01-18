Глава спасателей: среди погибших в прошлом году в пожарах 77% были пьяны
Гендиректор Спасательного департамента Куно Таммеару отметил, говоря о статистике пожаров за прошлый год, что среди погибших в Эстонии 77% были в состоянии алкогольного опьянения.
По словам Таммеару, при пожарах в прошлом году погибли 38 человек, однако большая часть из них были в состоянии алкогольного опьянения и эта тенденция растет.
При этом в прошлом году число погибших в огне было самым низким за последние годы.
"В предыдущие три года погибали приблизительно 50 человек в год. Употребление алкоголя должно сократиться, вот в чем проблема", – сказал Таммеару.
Он отметил, что Спасательный департамент систематически занимался профилактической работой с 2006 года и это дало результаты.
По данным ведомства, в прошлом году утонули 45 человек, из них в состоянии алкогольного опьянения было 43%.
"Опьянение было не только у рыбаков, но и у купающихся", – отметил Таммеару.
По словам министра внутренних дел Андреса Анвельта, единственный способ снизить употребление алкоголя – ограничить его доступность.
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