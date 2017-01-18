Таммеару: среди погибших в прошлом году в пожарах 77% были в состоянии алкогольного опьянения

Гендиректор Спасательного департамента Куно Таммеару Фото: СИйм Лыви/ERR

Гендиректор Спасательного департамента Куно Таммеару отметил, говоря о статистике пожаров прошлого года, что среди погибших в Эстонии 77% были в состоянии алкогольного опьянения.

По словам Таммеару, при пожарах в прошлом году погибли 38 человек, однако большая часть из них были в состоянии алкогольного опьянения и эта тенденция растет.

При этом в прошлом году число погибших в огне было самым низким за последние годы.

"В предыдущие три года погибали приблизительно 50 человек в год. Употребление алкоголя должно сократиться, вот в чем проблема", – сказал Таммеару.

Он отметил, что Спасательный департамент систематически занимался профилактической работой с 2006 года и это дало результаты.

По данным ведомства, в прошлом году утонули 45 человек, из них в состоянии алкогольного опьянения было 43%.

"Опьянение было не только у рыбаков, но и у купающихся", – отмети Таммеару.

По словам министра внутренних дел Андреса Анвельта, единственный способ снизить употребление алкоголя – ограничить его доступность.