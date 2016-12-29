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Языковая инспекция ужесточит контроль за обучающими эстонскому языку фирмами

Глава Языковой инспекции Ильмар Томуск. Фото: Scanpix/Postimees
Алевтина Клименко
Cегодня 18:43
Рубрика: Эстония

В 2017 году Языковая инспекция ужесточит контроль за фирмами, предлагающими языковое обучение для взрослых.

Об этом в четверг, 22 декабря, в интервью корреспонденту службы новостей "Радио 4" рассказал глава Языковой инспекции Ильмар Томуск.

"Для тех, кто учит язык, это означает, что обучение языку должно стать более качественным и эффективным. До сих пор мы были несколько обеспокоены тем, что многие люди посещают языковые курсы и делают это неоднократно. Но экзамен по окончанию курсов показывает, что владение языком не стало лучше", - сказал Томуск.

"Конечно, возможно, проблема и в самом человеке, но также проблема может заключаться и в фирме, предоставляющей услугу. Например, в неправильной методике, которая была использована. Может, дело в том, что были предоставлены не самые хорошие учителя. Таким образом, для человека, который учит язык, это должно означать то, что если он выбирает для себя фирму по обучению языку, которая получила разрешение на деятельность от Министерства образования и науки, то у него появляются гарантии, что это обучение будет качественным и его языковые знания улучшатся и он сможет использовать их при сдаче экзамена", - добавил Ильмар Томуск.

Накануне завершился конкурс на должность генерального директора Языковой инспекции, и в ближайшее время новый кандидат будет представлен министру образования и науки Эстонии Майлис Репс.

Действующий глава Языковой инспекции Ильмар Томуск сказал, что ни смена правительства, ни приход нового министра существенно не повлияют на политику и работу инспекции.

Сергей Михайлов
Редактор

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