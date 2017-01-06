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Крупные города Эстонии потратили на новогодние фейерверки тысячи евро

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Екатерина Минькова, Олев Кенк
Bчера 20:51
Рубрика: Эстония

Небо над Таллинном завтра в полночь украсит девятиминутный салют, подготовленный пиротехниками из Вильянди. В Тарту из Таллинна поедет фейерверк поскромнее.

В новогоднюю ночь пиротехники без работы не останутся. Около 150 специалистов отправятся в разные точки страны, чтобы порадовать местных жителей красочным шоу, передает "Актуальная камера".

Так называемое "падающее золото" - это только небольшая часть девятиминутного фейерверка, который уже через сутки отправится из Вильяндимаа в столицу. Местным властям салют обошелся почти в 15 тысяч евро.

Салютную установку в Таллинне расположат на горке Харью. Увы, подняться сюда будет нельзя - зону с пиротехникой радиусом в 75 метров обнесут забором.

"Салют будет мощным, поэтому не стоит приходить со своими установками на площадь Вабадузе. Потом можно найти безопасное для запуска место", - говорит руководитель OÜ Hansa Ilutulestikud Калле Тюйр.

Если вам не удалось занять лучшие зрительские места на площади Вабадузе, то есть ряд точек в Таллинне, где город виден как на ладони. Правда, стоит тепло одеться. Это Пирита теэ, Горхолл и мост Торупилли в конце Лаагна теэ. А тем, кому городская суматоха не по нраву, могут уединиться на пляже Пикакари на Пальяссааре.

Для жителей южной столицы Эстонии - города Тарту - приготовлен фейерверк поскромнее, а привезут его из Таллинна. В небо устремятся около 6000 цветных зарядов стоимостью в 4500 евро.

Салютную установку разместят в традиционном месте - между мостом Выйду и клубом "Атлантис". Пиротехники считают, что самое удачное место для просмотра новогоднего салюта - на другой стороне реки Эмайыги, а также на склоне горки Ванемуйне.

Что касается салютов любительских, специалисты напоминают: чтобы избежать трамв, необходимо следить за техникой безопасности, внимательно прочитав инструкцию по применению. Пиротехники дают совет: ракету лучше устанавливать в стеклянную бутылку, предварительно подперев ее чем-то тяжелым, ведь частая ошибка - при запуске установка наклоняется и может задеть кого-то.

Популярные среди населения салютные батареи необходимо также прижать, а после поджога отойти на безопасное расстояние.

Виктор Сольц
Редактор

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