В Пирита замерзшую трубу отогревали строительным феном - начался пожар

Иллюстративный снимок. Фото: ERR

Утром в четверг в столичном районе Пирита на улице Яэраку спасатели тушили стену подвала частного дома. Пожар начался из-за разогрева замерзших труб строительным феном.

Сообщение о возгорании поступило в 7:35. Сгорело приблизительно два квадратных метра стены.

Возгорание началось из-за разогревания труб с помощью строительного обогревателя.

Спасатели напоминают, что ни в коем случае нельзя разогревать замерзшие трубы открытым огнем. Также пожар может начаться из-за нагревания труб строительным феном (промышленным феном).

Для избежания замерзания труб надо дополнительно утеплить трубы. Менее опасно растапливать лед в трубах при помощи обогревателя и под наблюдением.

"Зачастую люди не отличают обогреватели от строительных фенов, на самом же деле надежнее всего оставить работу по разморозке труб профессиональным сантехникам", – отметили в Спасательном департаменте.