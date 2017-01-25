В текущем году срок действия ID-карт истечет у 200 000 граждан Эстонии

ID-карта. Фото: Postimees/Scanpix

В 2017 году срок действия ID-карт истечет приблизительно у 200 000 эстонских граждан, а паспорта – у 150 000.

Главный эксперт бюро идентичности и статусов Департамента полиции и погранохраны Марит Абрам сказала, что обычно пик смены документов приходится на лето, когда у людей начинаются отпуска и путешествуют больше обычного, а также – осенью во время школьных каникул.

Абрам отметила, что помимо тех, у кого истекает срок действия документа, есть ходатайствующие, которые потеряли свои документы или хотят их поменять в связи с замужеством и сменой фамилии, а также родители могут оформлять первые документы своим детям.

Ходатайствовать о новой ID-карте можно в представительстве, по почте и по электронной почте. "В представительствах у нас есть возможность сделать бесплатную фотографию, но фотографии можно принести и с собой, тогда человеку не надо будет дополнительно стоять в очереди", – сказала Марит Абрам, добавив, что принесенная с собой фотография должна быть сделана в течение предыдущих шести месяцев.

Для того, чтобы не стоять в очереди, человек может забронировать время приема как для того, чтобы ходатайствовать, так и для того, чтобы получить документы. Время можно забронировать за три месяца, а при наличии свободного места и за день.

Ходатайства, полученные по почте и электронной почте, обрабатывают в порядке поступления. Предусмотренный срок производства документа – до 30 дней.

В текущем году в отличие от предыдущих сменят достаточно много ID-карт, так как заканчивается срок действия карт, выданных в 2012 году, когда стали выдавать первые карты с пятилетним сроком действия.

C информацией о ходатайствовании можно ознакомиться на сайте Департамента полиции и погранохраны.