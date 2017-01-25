В текущем году закончится срок действия ID-карт у 200 000 граждан Эстонии

В 2017 году срок действия ID-карт истечет приблизительно у 200 000 эстонских граждан, а паспорта – у 150 000.

Главный эксперт бюро идентитета и статуса Департамента полиции и погранохраны Марит Абрам сказала, что обычно пик смены документов приходится на лето, когда у людей начинаются отпуска и путешествуют больше обычного, а также – осенью во время школьных каникул.

Абрам отметила, что помимо тех, у кого истекает срок действия документа, есть ходатайствующие, которые потеряли свои документы или хотят их поменять в связи с замужеством и сменой фамилии, а также родители могут оформлять первые документы своим детям.

Ходатайствовать о новой ID-карте можно в представительстве, по почте и по электронной почте. "В представительствах у нас есть возможность сделать бесплатную фотографию, но фотографии можно принести и с собой, тогда человеку не надо будет дополнительно стоять в очереди", – сказала Марит Абрам, добавив, что принесенная с собой фотография должна быть сделана в течение предыдущих шести месяцев.

Для того, чтобы не стоять в очереди, человек может забронировать время приема как для того, чтобы ходатайствовать, так и для того, чтобы получить документы. Время можно забронировать за три месяца, а при наличии свободного места - и за день.

В Департаменте полиции и погранохраны отмечают, что во избежание огромных очередей лучше не оттягивать момент замены документов на лето. "В отношении всех документов можно сказать, что всегда самое напряженное время замены документов — это лето, потому что люди отправляются в путешествия, больше перемешаются и отдыхают больше", - сказала Абрам в интервью "Актуальной камере".

По словам старшей смены в бюро Департамента полиции и погранохраны Тийны Реккаро, ждать в очереди на обслуживание приходится не более четверти часа. "Обслуживание проходит в целом быстро, особенно если у человека с собой фотография. Можно сказать, что сейчас самые большие очереди в будку фотографирования, ну и плюс минус, в целом ожидание в очереди составляет где-то 10-15 минут", - сказала она.

В ведомстве напоминают, что независимо от способа подачи заявления, срок оформления новых документов составляет до 30 дней. Стоимость замены документов останется прежней — 50 евро за комплект паспорта и ID-карты, а менять документы по отдельности выйдет дороже.

Ходатайства, полученные по почте и электронной почте, обрабатывают в порядке поступления.

В текущем году, в отличие от предыдущих, сменят достаточно много ID-карт, так как заканчивается срок действия карт, выданных в 2012 году, когда стали выдавать первые карты с пятилетним сроком действия.

C информацией о ходатайствовании можно ознакомиться на сайте Департамента полиции и погранохраны.

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