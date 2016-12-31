Журнал Science признал исследование эстонских генетиков одним из научных прорывов года

Открытие эстонских генетиков признано одним из научных прорывов года по версии авторитетного журнала Science, передает "Актуальная камера".

Исследование показало, что почти все люди, живущие за пределами Африки, являются потомками представителей единой "волны миграции" с черного континента, которая состоялась около 70 000 лет назад. Ученые также выяснили, что масштабные переселения предков человека происходили и раньше – 100 000 и даже 120 000 лет назад.

К слову, 2% генома жителей Папуа-Новой Гвинеи принадлежит представителям именно ранней волны миграции, к такому выводу пришла группа исследователей из Эстонского биоцентра и Кембриджа. На этом ученые не заканчивают поиски ответов на свои вопросы: обработка данных продолжается.