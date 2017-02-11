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Репинский подал жалобу в Совет по прессе на Eesti Ekspress

Пресс-конференция Мартина Репинского. Фото: Сийм Лыви, ERR
Cегодня 10:24
Рубрика: Эстония

Депутат Рийгикогу Мартин Репинский подал в Совет по прессе жалобу на еженедельник Eesti Ekspress.

Об этом в субботу, 4 февраля, сообщила пресс-служба центристской фракции в Рийгикогу.

По словам Репинского, он рассматривает жалобу в Совет по прессе как первый шаг по защите своих прав.

Репинский просит Совет по прессе дать компетентную оценку материалам, которые публиковались о нем в издании Eesti Ekspress. Кроме того, статьи в Eesti Ekspress о Мартине Репинском выдвинуты на премию Bonnier, что, по мнению Репинского, также требует дать им оценку.

"Я считаю, что перед присуждением важной журналистской премии следует оценить статью и под тем углом, являются ли содержащиеся в ней утверждения обо мне и моем предприятии верными и справедливыми. Премия Bonnier очень важна, поэтому выдающиеся статьи должны также отличаться верными фактами и высокой журналистской этикой", - полагает Репинский.

Репинский подчеркнул, что в данном случае он защищает свои права как предпринимателя, а не депутата парламента. "Работа моей жизни — деятельность моей фермы пострадала из-за действий газеты, и мне трудно просто так с этим смириться", - сказал Репинский.

В январе депутат также заявлял о намерении подать в суд на Eesti Ekspress.

Андрей Крашевский
Редактор

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