Эстонские ученые предлагают вознаграждение нашедшему потерянный измерительный прибор
Институт морских систем Таллиннского технического университета (ТТУ) на прошлой неделе потерял в районе острова Кери в Финском заливе ценный измерительный прибор и пообещал нашедшему вознаграждение.
Около 18 января пропал закрепленный на кабеле ценный измерительный прибор, написал на своем сайте департамент водных путей. Зонд находился в паре километров на север от острова Кери, в месте с координатами 59°43N, 25°01E. Если корпус зонда не разбит, он должен сохранять плавучесть и находиться на поверхности воды.
Институт морских систем предлагает нашедшему зонд вознаграждение и просит позвонить по номеру 5030045.
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