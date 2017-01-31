Эстонские ученые предлагают вознаграждение нашедшему потерянный измерительный прибор

В понедельник открылась ледовая переправа по Чудскому озеру – с материка на остров Пийриссаар. По первой и пока единственной в этом году ледовой трассе можно ездить на транспортных средствах весом до полутонны, к примеру, на мотосанях или квадроциклах, передает "Актуальная камера".