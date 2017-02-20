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Спикер Рийгикогу Эйки Нестор снялся в рекламе радио Kuku

Эйки Нестор заверил, что он рекламировал радио Kuku из чувства любви к радиостанции. Фото: ERR
Мерилин Пярли
Cегодня 15:08
Рубрика: Эстония

Председатель Рийгикогу Эйки Нестор (Социал-демократическая партия) нарушил этический кодекс депутата парламента, приняв участие в рекламе коммерческой радиостанции Kuku на страницах республиканской газеты Postimees.

Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщил портал новостей вещания ERR.ee, отметив, что сам Нестор не считает свой поступок неправильным.

Вместе с тем, как гласит принятый Рийгикогу в 2014 году кодекс этики парламентариев, народный избранник должен избегать ситуаций, которые могут поставить под сомнение его беспристрастность или же создать впечатление, что он служит частным интересам.

По словам Эйки Нестора, он сознательно решил участвовать в рекламе радио Kuku, поскольку любит эту радиостанцию.

"Если бы Эстонское национальное телерадиовещание (ERR) предложило мне принять участие в рекламе Vikerraadio, то я бы принял в ней участие", - заверил спикер парламента.

"Мне нравятся радиостанции, которые открыто говорят своим слушателям о самых сложных вопросах. А с радио Kuku у меня связь еще немного более тесная, поскольку я годами работал там ведущим. Я люблю эту радиостанцию", - добавил Эйки Нестор.

Он также подтвердил, что за участие в рекламе ему не заплатили. Помимо этого Нестор заверил, что свою передачу "Откровенно о журналистике" (Avameelselt ajakirjandusest) он вел бесплатно.

Издание Postimees и радиостанция Kuku входят в медиаконцерн Eesti Meedia.

Сергей Михайлов
Редактор

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