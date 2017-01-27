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Нестор поддержал пенсионную реформу на примере сапожника

Спикер Рийгикогу Эйки Нестор Фото: Сийм Лыви/ERR
Cегодня 11:33
Рубрика: Эстония

По мнению спикера Рийгикогу, соцдема Эйки Нестора, взятый правительством курс на отмену зависимости размера пенсии от размера зарплаты является правильным.

"Мне было бы легче придерживаться иного мнения, если бы я не встретил недавно 70-летнего человека с рабочим стажем 15 лет. Когда у него спросили, как это возможно, чем он занимался после школы, то он сначала не хотел отвечать, но под настойчивыми расспросами ответил, что работал сапожником", - рассказал Нестор.

Нестор напомнил, что и в прежние годы увеличивалась одинаковая для всех базовая часть пенсии, а зависимость пенсии от трудового стажа и размера зарплаты снижалась при ежегодном повышении пенсий.

Сейчас пенсия первой ступени состоит из базовой части, стажевой части (собирали до 1998 года), а начиная с 1999 года – и со страховой части. Базовая часть – это неизменная сумма, которая одинакова у всех получателей пенсии. Она составляет примерно треть средней пенсии по старости. Страховая часть полностью зависит от размера зарплаты, а стажевая часть – от величины трудового стажа.

В четверг правительство Эстонии приняло решение, что с 2037 года вместо страховой части, зависящей от размера зарплаты, будет накапливаться так называемая стажевая часть, которая зависит от трудового стажа. Изменения не коснутся нынешних пенсионеров, получающих пенсию по старости, не коснутся они и уже накопленных паев пенсионного фонда.

В основе правительственного решения лежит неблагоприятный демографический прогноз для Эстонии на десятилетия вперед, согласно которому значительно сократится трудоспособное население страны (из социального налога на которых формируется базовая часть пенсии) при одновременном росте числа пенсионеров. Так, к 2060 году прогнозируется сокращение населения Эстонии на 200 000 человек до 1,11 млн, а число людей трудоспособного возраста сократится на 256 000 человек или на 32%. При этом число людей старше 63 лет увеличится на 106 000 человек или на 41%.

В результате вместо двух работающих на одного пенсионера, как было последние 20 лет, к 2060 году останется всего 1,3 работника на одного пенсионера, даже с учетом повышения пенсионного возраста с 2026 года.

При сохранении нынешней системы начисления пенсий это привело бы к тому, что разница в размере пенсий между 20% пенсионеров с самыми большими пенсиями и 20% пенсионеров с самыми маленькими пенсиями, которая сейчас составляет 1,7 раза, стала бы четырехкратной.

Андрей Крашевский
Редактор

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