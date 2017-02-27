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Конституционная комиссия Рийгикогу разрешила разведке и контрразведке использовать ложную информацию

Иллюстративное фото. Фото: Scanpix/Reuters
Cегодня 16:42
Рубрика: Эстония

Конституционная комиссия поддержала законопроект, который позволит Полиции безопасности (КаПо) и Департаменту информации при проведении спецопераций использовать подставную информацию. Согласно законопроекту, учреждение безопасности имеет право использовать поддельные личные данные при выполнении своих задач.

"Ухудшившаяся ситуация в сфере безопасности заставила нас еще тщательнее пересмотреть действующие правила и полномочия. Планируемые в законопроекте изменения необходимы, чтобы некоторая неясность и недостаточные регулирования в действующем законе не помешали учреждениям безопасности обеспечивать безопасность государства и защищать основные права и свободы людей", – сказал председатель конституционной комиссии Кен-Марти Вахер.

Инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон об учреждениях безопасности и в другие законы упорядочит регулирования подставной информации и приемов конспирации, необходимых для того, чтобы учреждения безопасности могли выполнять свою работу. Таким образом, будет повышена эффективность работы учреждений безопасности. Законопроект четко установит права учреждений безопасности использовать подставные данные или приемы конспирации, чтобы засекретить участников сделки, ее цель, права и обязанности, а также принадлежность используемой движимой или недвижимой вещи.

Согласно законопроекту, учреждение безопасности имеет право использовать поддельные личные данные при выполнении своих задач. Поправки к закону также позволят руководителю учреждения безопасности основать юридическое лицо или приобрести в нем долю, пользуясь подставной информацией. Учреждения безопасности получат право использовать тайного штатного работника для скрытого сбора информации или обеспечения скрытого сбора информации.

Помимо этого, законопроект изменит название Департамента информации на Департамент внешней разведки, потому что оно лучше передает основной смысл работы учреждения: разведка и передача разведданных.

Конституционная комиссия приняла решение направить законопроект на первое чтение пленарному заседанию Рийгикогу, которое состоится 7 марта, с предложением завершить первое чтение. Комиссия единогласно поддержала предложение.

Артур Тооман
Редактор

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