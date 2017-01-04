В Маарду пьяный водитель врезался в полицейский автомобиль

Полиция зафиксировала ДТП во вторник утром. Фото: Postimees/Scanpix

В Маарду автомобиль BMW, которым управлял находившийся в состоянии алкогольного опьянения 30-летний мужчина без водительских без прав врезался в полицейский автомобиль, совершавший обгон.

Об этом в среду, 28 декабря, сообщил портал rus.postimes.ee, отметив, что инцидент произошел накануне в 9 утра на улице Ринги.

В момент аварии у полицейской машины работала сирена и проблесковые маячки. Водитель BMW до аварии проигнорировал распоряжение остановиться.

В результате столкновения водитель BMW был доставлен в больницу на осмотр.