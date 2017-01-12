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Omniva продает комплекс зданий в Таллинне и переезжает в волость Раэ

Центр логистики Omniva на улице Палласти в Таллинне. Фото: Сийм Лыви/ERR
Cегодня 18:08
Рубрика: Эстония

Почтовый концерн Omniva продаёт комплекс недвижимости в столице на улице Палласти и переезжает на новое место, передает "Актуальная камера".

К концу следующего года центр логистики Omniva переедет в новое здание в волости Раэ. Это поможет фирме справиться с обслуживанием стремительно растущих объемов почтовых отправлений, которые вызваны увеличением оборота интернет-торговли.

Участки на улице Палласти, суммарная площадь которых составляет порядка 30 000 квадратных метров, выставлены на торги по начальной цене 6,3 млн евро. Участки продаются с условием, что после их отчуждения Omniva останется арендатором зданий по меньшей мере до конца 2018 года.

Надежда Берсенёва
Редактор

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