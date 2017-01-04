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Трудовая инспекция: работники небольших магазинов жалуются на боли в спине и ногах

Свыше 26 000 жителей Эстонии работают продавцами. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 10:48
Источник: BNS
Рубрика: Эстония

Трудовая инспекция проверила условия труда работников расположенных в торговых центрах маленьких магазинов и представительств, ее инспекторы посетили 59 магазинов, отметили 86 нарушений и составили по их поводу 16 предписаний работодателям.

Об этом BNS сообщила пресс-служба инспекции, отметив, что поводом к проведению проверок стали многочисленные сигналы и жалобы на то, что работникам маленьких магазинов не позволяют садиться даже когда в магазине нет клиентов.

По словам генерального директора Трудовой инспекции Марет Марипуу, одной из причин профессиональных заболеваний как раз является длительная стоячая работа.

"Продолжительный рабочий день без пауз на отдых и необходимость постоянно стоять перегружают ноги и спину. Мы проверяли, могут ли работники на рабочем месте время от времени сидеть, а также делать перерывы для отдыха", - сказала Марипуу.

"Мы напомнили и работникам, что если их работа требует долгого пребывания на ногах, необходимо подобрать себе подходящую обувь, поддерживающую стопы. Туфли на высоких каблуках или наоборот, с низкой подошвой, не являются разумным выбором, если вам приходится стоять по восемь часов", - отметила Марипуу.

Как показала проверка, в целом сотрудникам магазинов дают возможность делать паузы для отдыха. Возможность отдыхать сидя отсутствует в восьми проверенных магазинах.

В то же время, 78 процентов сотрудников малых магазинов не проверяли у врача состояние своего здоровья. При этом более половины работников жаловались на боли в спине, в ногах и руках.

Трудовая инспекция рекомендовала работодателям в маленьких магазинах торговых центров оценить имеющиеся риски и учесть риски для состояния здоровья работников, вынужденных постоянно находиться на ногах. Во избежания перегрузки смены для работников необходимо делать продолжительностью восемь часов.

Работникам надо предоставлять возможность делать паузы и в более плотные периоды работы. Необходимо также проводить проверку состояния здоровья работников, следовать рекомендациям врачей, занимающихся охраной труда.

В ходе проверки инспекторы Трудовой инспекции выборочно посетили магазины в Харьюском, Ида-Вируском, Пярнуском и Тартуском уездах.

Сергей Михайлов
Редактор

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