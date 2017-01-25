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Таллинн отложил запланированный на 2017 год масштабный ремонт улицы Гонсиори

Улицу Гонсиори в Таллинне пока ремонтировать не будут. Фото: Postimees/Scanpix
Александр Семенов, служба новостей "Радио 4"
Cегодня 19:17
Рубрика: Эстония

Запланированная на 2017 год масштабная реконструкция улицы Гонсиори перенесена на 2018 год, заявил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф.

Об этом в среду, 18 января, он сказал в интервью корреспонденту итоговой информационной программы "Эхо дня", выходящей на волне "Радио 4".

"Выяснилось, что там необходимо менять трубы отопительной системы, а на это уйдет много времени. Поэтому ремонт улицы Гонсиори начнется в следующем году", - назвал Калле Кландорф главную причину отказа от первоначальных планов.

При этом некоторые работы, например, строительство парковки у магазина Selver пройдут уже в этом году.

А вот строительство Рейди теэ в Таллинне начнется уже предстоящим летом, причем дорожные работы планируется начать и со стороны города, и со стороны памятника "Русалка", сказал Кландорф.

По его словам, это стало возможно именному благодаря тому, что масштабные дорожные работы на улице Гонсиори переносятся на будущий год.

Тендер на строительство первого этапа Рейди теэ будет объявлен уже к концу этого месяца, сказал вице-мэр столицы.

Необходимость возведения новой улицы в Таллинне, а также детали проекта Рейди теэ, стали причиной большого количества споров и даже недовольства в обществе. По словам Калле Кландорфа, после того как столичная горуправа опубликовала ознакомительное видео, где улица Рейди была представлена наглядно, все претензии к проекту отпали.

В то же время, городским властям еще предстоит решить вопрос о том, как строительство повлияет на находящиеся возле побережья подводные объекты.

Как отметил вице-мэр, строительство улицы Рейди должно начаться 1 июня и завершиться к 30 октября 2018 года.

Сергей Михайлов
Редактор

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