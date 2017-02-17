Министерство социальных дел подготовило новую программу вакцинации детей

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Министерство социальных дел направило на согласование проект постановления о программе вакцинации, согласно которому девочек будут прививать от папилломавируса и использовать для этого комбинированную вакцину, защищающую от шести возбудителей болезни.

Папилломавирус человека или ВПЧ – вирусное инфекционное заболевание, преимущественно распространяющееся половым путем. Вирус очень широко распространен и легко заражает человека. Определенные типы вируса могут привести к раковым опухолям. Из вызванных ВПЧ опухолей чаще всего встречается рак шейки матки.

По словам министра здоровья и труда Евгения Осиновского, очень важно прививать девочек от папилломавируса, поскольку показатели заболеваемости раком шейки матки и вызванной им смертности в Эстонии одни из самых высоких в Европе. "Из-за этой болезни в Эстонии ежегодно умирает около 70 женщин. Рак шейки матки находится на пятом месте по распространенности среди злокачественных опухолей. В большинстве стран Европейского союза уже прививают девочек от ВПЧ и мы хотим, чтобы и у нас эту услугу финансировало государство", – сказал Осиновский.

Вакцинация девочек поможет снизить распространенность папилломавируса, а также вызванных им предраковых состояний и заболеваний раком. Таким образом, сократятся показатели смертности от рака и обусловленные раком расходы системы здравоохранения.

Поскольку вакцина от ВПЧ – наиболее эффективное средство для предотвращения заражения, в Эстонии станут прививать 12-летних девочек, а в первые два года и 13-14-летних девочек. Вакцинация будет проводиться в школах, прививка вводится в два этапа.

В 2017 г. для закупки вакцин от ВПЧ в государственном бюджете предусмотрен 1 миллион евро. Три различных вакцины от ВПЧ разрешены к продаже в Европейском Союзе. Выбор конкретной вакцины зависит от результата тендера.

В новой программе вакцинации предусмотрена и новая комбинированная вакцина для детей, при помощи которой можно одновременно делать прививку от шести различных заболеваний – дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофилии B и вируса гепатита B.

Вступление новой программы в силу намечено на 1 января 2018.