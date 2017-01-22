Эстонские миротворцы приступили к наблюдению за контрольной линией между Ливаном и Израилем

Патруль миротворческих сил ООН в Ливане. Фото: Роланд Муроф/Силы обороны Эстонии

На этой неделе эстонские пехотинцы, участвующие в миротворческой миссии ООН в Ливане, приступили к службе на разделяющей Ливан и Израиль контрольной линии

Об этом в воскресенье, 15 января, сообщила служба новостей "Радио 4", отметив, что в ближайшие два месяца эстонские военные будут нести постоянное наблюдение за разделяющей Ливан и Израиль так называемой "голубой линией".

Помимо этого они продолжат моторизованное патрулирование.

Разделяющая Ливан и Израиль линия обозначает вывод израильских вооруженных сил с завоеванных в Ливане территорий, о котором стороны договорились при участии ООН в 2000 году.