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В конце 2016 года показатель зарегистрированной безработицы составил 4,5%

Безработица остается серьезной проблемой в Ида-Вирумаа. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 15:25
Рубрика: Эстония

В конце декабря 2016 года было 28 438 зарегистрированных безработных или 4,5% трудоспособного населения от 16 лет до пенсионного возраста. В их числе было 5328 человек с пониженной трудоспособностью.

Несмотря на то, что под влиянием начавшейся в июле реформы трудоспособности, численность безработных с пониженной трудоспособностью среди клиентов Кассы по безработице в течение года повышалась, однако в итоге численность клиентов Кассы по безработице в течение года снизилась. По состоянию на конец 2016 года показатель зарегистрированной безработицы составил 4,5%, что ниже чем показатель на конец 2015 года.

Председатель правления кассы по безработице Меэлис Паавел: "В прошлом году работодатели передали через нас 54 000 рабочих мест, что на 30% больше чем в 2015 году. Уверен, что среди этих предложений о работе были и рабочие места, которые подходят также людям с особыми потребностями".

Если в течение 2015 года численность зарегистрированных безработных несколько росла, то в 2016 году снова была заметна тенденция к снижению безработицы. Однако средняя численность зарегистрированных безработных в 2016 году была все-таки немного выше (почти 3%) от средней численности зарегистрированных в 2015 году безработных. В среднем в 2016 году в Кассе по безработице было зарегистрировано 28 802 безработных, то есть приблизительно на 800 человек больше чем в 2015 году. Средняя ставка зарегистрированной безработицы составила в 2016 году 4,5%, что на 0,1% выше по сравнению с показателем 2015 года. А по сравнению с концом предыдущего года ставка зарегистрированной безработицы снизилась на 0,2%.

В декабре самый высокий уровень зарегистрированной безработицы был по-прежнему в Ида-Вируском уезде (10,3%) и в уездах Южной Эстонии (в Валгамаа 8,%, Вырумаа 7,7%, Пылвамаа 7,5%), а самый низкий уровень был в Харьюском (3,2%) и Тартуском (3,3%) уездах. По сравнению с показателями 2015 года, средняя ставка зарегистрированной безработицы выросла в 2016 году в Ида-Вирумаа на 1,3% и Пылвамаа на 0,5%, а снизилась в Ляэнемаа на 0,7%, Хийумаа на 0,6%, а также в Йыгевамаа и Валгамаа на 0,5%.

В конце декабря большую часть работающих до регистрации в качестве безработных составили неквалифицированные рабочие (22%), квалифицированные рабочие и ремесленники (18%) и работники сферы торговли и услуг (17%).

По итогам 2016 года Касса по безработице передала почти на 30% рабочих мест больше чем в 2015 году.

Касса по безработице выплатила в декабре страховое возмещение по безработице 10 239 безработным или 32% от числа всех зарегистрированных в течение месяца безработных. Средний размер возмещения за полный календарный месяц составил 433 евро, и всего на возмещения было выплачено более 3,8 млн евро. Приблизительно в размере 137 евро пособие по безработице получили в декабре 7020 человек или 22% от числа всех зарегистрированных в течение месяца безработных. В 2016 году страховые возмещения по безработице были выплачены на сумму 48,5 млн евро, и около 9,9 млн евро на выплату пособия по безработице.

Страховое возмещение по сокращению в декабре было назначено 457 лицам. Средний размер назначенного в декабре возмещения составил 1758 евро, и общая сумма возмещений составила более 766 000 евро. Возмещение по причине неплатежеспособности работодателя касса по безработице назначила в декабре 155 лицам. Средний размер назначенного возмещения составил 1751 евро и на возмещения было выплачено в декабре более 372 000 евро. В 2016 году возмещения по сокращению были выплачены на сумму 13,3 млн евро, и 3,8 млн евро на выплату возмещений по причине неплатежеспособности работодателя.

В декабре было подано 958 ходатайств об оценке трудоспособности. В течение месяца частичная трудоспособность была назначена 551 человеку и отсутствие трудоспособности 155 людям, трудоспособность не снизилась у 273 ходатайствующих. Всего в 2016 году в кассу по безработице было подано 5209 ходатайств об оценке трудоспособности. Было вынесено 4613 решений по оценке, из них в более половине случаях (53%) человеку назначили частичную трудоспособность, 18%-м было определено отсутствие трудоспособности, и в 26% случаях не было определено снижение трудоспособности, а по 3% ходатайств решение не было принято, не оценено.

Пособие на трудоспособность выплатили в декабре 2662 людям на общую сумму 534 000 евро.

Статистика зарегистрированной безработицы основывается на административных данных или отражает количество тех безработных, которые зарегистрировались в Кассе по безработице. Статистику общей безработицы, занятых и неактивных на рынке труда людей в Эстонии публикует Департамент статистики, который проводит для этого ежеквартальное исследование рабочей силы.

Ирина Киреева
Редактор

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