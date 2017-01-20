В Музее оккупации открывается выставка на тему референдума об автономии Нарвы

Голосование во время референдума в Нарве. Фото: архив ERR

Музей оккупации открывает 18 января выставку под названием "Как Нарва осталась в Эстонии", рассказывающую о прошедшем в 1993 году референдуме об автономии Нарвы. Перед открытием выставки состоится круглый стол, в котором примут участие корреспондент ERR из Нарвы Юрий Николаев, бывший директор Нарвского колледжа и нынешний ректор Академии МВД Катри Райк и историк и профессор Художественной академии Эстонии Давид Всевиов.

После распада Советского Союза значительная часть русскоязычного населения Эстонии оказалась в ситуации, когда их мало вовлекали в управление государством. Принятие нескольких важных правовых актов со стороны Рийгикогу спровоцировало массовое недовольство, поскольку значительно сузило возможности данной группы принимать участие в формировании политики и вести экономическую деятельность. Под вопросом оказался и правовой статус людей, подавляющее большинство из которых стали лицами без гражданства, говорится в комментарии к открытию выставки, пишет ERR.

В этой ситуации в приграничном городе Нарве 16-17 июля 1993 года прошел референдум об автономии, который должен был гарантировать, что городские власти смогут использовать право вето на территории Нарвы в отношении принятых властью Эстонии законов. Несмотря на поддержку нарвитян, автономии не получилось.

По словам куратора выставки Ивана Лаврентьева, речь идет об очень уникальном событии в истории Эстонии, поскольку никогда ни ранее, ни позже ни одно местное самоуправление Эстонской Республики в своих действиях не заходило так далеко.

"Участвовавшие в этом противостоянии представители Эстонской Республики до сих пор утверждают, что хотя Нарва осталась в Эстонии, государство повернулось к городу спиной и годами не заботилось ни о городе, ни о том, что в нем происходит. В последние годы в зарубежных и эстонских СМИ о Нарве говорится, как о регионе, представляющем угрозу для безопасности Эстонии, но не упоминается, что наибольший кризис, связанный с Нарвой, стал уже историей".

Выставка о референдуме в Нарве продлится в Музее оккупации до 5 марта.