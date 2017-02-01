Минфин проведет спецпроверку обстоятельств продажи ТЦ Arsenal

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Министерство финансов проведет специальную проверку в предприятии по управлению государственной недвижимостью Riigi Kinnisvara AS (RKAS) и ее дочерней фирмы Erika Neli AS для выяснения обстоятельств продажи помещений для торгового центра Arsenal.

Проверка проводится по инициативе министра государственного управления Михаила Корба, сообщила в среду, 25 января, пресс-служба Минфина.

"Подозрение о сокрытии доли участия в продаже центра Arsenal бросило тень на законность деятельности госпредприятия. Если кто-то скрывает свое участие в сделке купли-продажи, то на это обычно есть причина. Подозрения в коррупции нужно тщательно расследовать", - сказал Корб.

По его словам, в первую очередь необходимо установить, не были ли замешаны в продаже чьи-то коммерческие интересы. "Главный вопрос в том, был ли процесс продажи центра Arsenal обычным, честным и справедливым, а не в чьих-то коммерческих интересах. Я распоряжусь провести спецпроверку для выяснения, соответствовала ли закону деятельность RKAS при продаже недвижимости, в первую очередь — продаже центра Arsenal", - пояснил министр.

Спецпроверка касается вопросов управления и имущественного состояния акционерного общества в сфере организации продажи имущества. Будет проверено, был ли процесс продажи имущества RKAS и его дочерней фирмы законным и соответствующим внутренним процедурам. Также будет установлено, было ли имущество продано наиболее выгодным для предприятия и прозрачным способом.

Спецпроверку проведет Министерство финансов в качестве представителя единоличного акционера (государства).

На прошлой неделе стало известно, что политик Райн Розиманнус недавно оформил свою долю в торговом центре Arsenal. Недвижимость торгового центра, который построен на месте бывшего военного предприятия, продали во время краткосрочного конкурса, проведенного RKAS в 2012 году. На тот момент советом фонда руководил Таави Рыйвас, по словам которого аудиторы не выявили в сделке никаких нарушений.