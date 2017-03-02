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Ревизионная комиссия: Таллинн мог использовать городские деньги для политической рекламы

Газеты Pealinn и "Столица" распространяются и за пределами Таллинна. Фото: POSTIMEES
Cегодня 19:08
Рубрика: Эстония

Таллиннское горсобрание приняло отчет ревизионной комиссии, в котором анализировались законность и целесообразность использование денег из городского бюджета Таллинна на услуги по связям с общественностью в период 2014-2015 годов. По словам руководившего работой ревизионной комиссии Кайдо Кукка (IRL), есть подозрение, что руководство Таллинна использовало в этот период деньги налогоплательщиков для предвыборной рекламы.

"В 2014 году, когда проходили выборы в Европарламент, а затем и выборы в Рийгикогу, город Таллинн потратил на рекламу в четыре раза больше, чем в последующий год, когда никаких выборов не проводилось. В 2014 году город потратил на связанную с рекламой деятельность примерно 300 000 евро, а в 2015 году эта сумма составила 66 000 евро", - рассказал Кукк.

По словам Кукка, это дает основания полагать, что некоторые из заказанных городом в 2014 году реклам были по своей сути предвыборными рекламами. В качестве одного из примеров Кукк привел транслировавшийся незадолго до выборов рекламный ролик - "Я горд, что я житель Таллинна" (“Uhke on olla tallinlane”), в котором участвовал кандидат в Европарламент мэр города Эдгар Сависаар.

Еще одна проблема, на которую обратила внимание ревизионная комиссия, связана с распространением печатных СМИ.

"Неэффективность распространения городских печатных СМИ является серьезной проблемой. Половина денег на распространение - 250 000 евро - идет на то, чтобы доставлять каждую неделю десятки тысяч экземпляров газет "Столица" и Pealinn за пределы Таллинна. Задача Таллинна не в том, чтобы за городские деньги информировать всю Эстонию, поэтому городские власти должны изучить возможность бесплатного распространения печатных СМИ за пределами города", - пояснил Кукк.

В качестве третьей проблемы Кукк привел то, что в проверяемые года Таллинн израсходовал из бюджета по связям с общественностью нескольких десятков тысяч евро на услуги, оказываемые городу основанным Яной Тоом недоходном объединением - предприятием, которое возглавляет Пааво Петтай, и рекламные фирмы которого уже более 20 лет занимались рекламой Центристской партии.

"Ничего незаконного в этом нет, но возникает вопрос, насколько этично покупать услугу у лица, так тесно связанного с руководящей городом партией“, - отметил Кукк.

Подводя итог, Кукк сказал, что хотя использование бюджетных средств на связи с общественностью в проверяемый период было законным, это не всегда делалось целесообразно.

Надежда Берсенёва
Редактор

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