ФОТО: в Куйвасту окрестили паром Tõll

Новый паром Tõll, прибывший в Эстонию из Польши 9 января, в субботу торжественно окрестили в порту Куйвасту на острове Муху.

Председатель правления Таллиннского порта Валдо Калм сказал на церемонии, что оператор паромной переправы теперь сможет вздохнуть свободнее, потому что два из четырех заказанных судов уже прибыли в Эстонию, сообщил 21 января новостной портал ERR.

Участвовавшая в церемонии министр экономики Кадри Симсон отметила, что паром давно ждали, и он облегчит сообщение островов с материком. "Эстония — морское государство. Сегодня под эстонским флагом плавают два новых судна, но наша цель в том, чтобы их были десятки", - добавила Симсон.

По словам Калма, паром начнет работу на линии Виртсу-Куйвасту уже в воскресенье, первый рейс состоится из Куйвасту в 13:30. Должность капитана Tõll будут по очереди занимать Ханно Наабер и Пеэтер Сепп.

Созданная для обслуживания паромного сообщения с островами государственная фирма TS Laevad заказала два новых парома в Турции и еще два — в Польше. Новые суда рассчитаны на перевозку до 150 пассажирских автомобилей и 700 пассажиров. Крейсерская скорость движения — 10 узлов, максимальная — 15 узлов. Сроки поставки паромов, которые должны были начать работу еще 1 октября, были сорваны, вынудив TS Laevad искать временную замену запаздывающим судам.

Первым в Эстонию прибыл построенный в Турции паром Leiger, который начал выполнять регулярные рейсы во второй половине декабря. Тогда же сообщалось, что паромы Tiiu и Piret могут быть готовы к весне.