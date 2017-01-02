В ДТП в Харьюском уезде погибла гражданка Латвии
По предварительным данным, автомобиль Volkswagen с латвийскими номерами ехал из Таллиннна в сторону Саку, однако по неизвестным причинам сошел с трассы и врезался в дерево.
Сообщение об автомобильной аварии на 8-м километре дороги Таллинн-Саку-Лаагри поступило в кризисный центр в 00:25, сообщил департамент полиции и погранохраны.
От полученных травм на месте происшествии скончалась 31-летняя пассажирка автомобиля, гражданка Латвия.
K моменту прибытия на место сотрудников правоохранительных органов там находился мужчина с признаками алкогольного опьянения, медпомощь ему не понадобилась. Предположительно, он также гражданин Латвии. Для установления личности он был доставлен в отделение полиции.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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