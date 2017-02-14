Полиция просит помощи в розыске осужденной за наркопреступление женщины

Разыскиваемая Анастасия Фото: Департамент полиции и погранохраны

Осужденная за наркопреступление Анастасия уклоняется от исполнения приговора. Женщина находилась под обязательным электронным наблюдением, но, несмотря на запрет на передвижение, самовольно покинула место жительства и до сих пор не вернулась.

Полиция просит всех, кто видел изображенную на фотографии женщину, или что-либо знает о ее местонахождении, сообщить по телефонам 112 или 612 3000.