Полиция просит помощи в розыске осужденной за наркопреступление женщины
Бюро криминальной полиции Пыхьяской префектуры просит помощи в розыске Анастасии 1981 года рождения.
Осужденная за наркопреступление Анастасия уклоняется от исполнения приговора. Женщина находилась под обязательным электронным наблюдением, но, несмотря на запрет на передвижение, самовольно покинула место жительства и до сих пор не вернулась.
Полиция просит всех, кто видел изображенную на фотографии женщину, или что-либо знает о ее местонахождении, сообщить по телефонам 112 или 612 3000.
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