Государство советует школам обучать теме беженцев при открытых окнах и без света

Лагерь беженцев в греческой деревне Идомени. Фото: Reuters/Scanpix

Министерство образования рекомендует разъяснять тему беженцев в школах с помощью ролевых игр и наглядных примеров, скажем, открывая в классе окна и выключая свет.

Детям описывают трудности, с которыми приходится сталкиваться сирийским беженцам, спасающимся от войны. Темнота, холод и промозглые ночи на пограничных пунктах Сербии и Венгрии. Голод и усталость. У людей мало денег, а из документов только паспорт. Чтобы сделать ситуацию приближенной к жизни, можно выключить свет и открыть окна, передали радионовости ERR.

Учеников делят на группы. Одни берут на себя роль беженцев – они в отчаянии, их дети голодают, а на родине им грозит смерть. Другие исполняют роль чиновников миграционной службы, которые должны решить, разрешить беженцам пройти через границу, или нет. Согласно правилам, цель игры – сохранить солидарность с людьми, которые вынуждены покидать свою страну.

Речь идет об одной из возможных ролевых игр, с помощью которой Министерство образования и науки хочет обучать теме беженцев в школах. Руководитель отдела общего образования министерства Ирене Кяосаар надеется, что такие игры будут использовать все больше.

"Использование методов подобной психодрамы на самом деле очень эффективно. Для того, чтобы ученик на себе ощутил, каково другому человеку, попытаться поставить его в такую же ситуацию", – пояснила Кяосаар.

Лучше всего формировать ценности у учеников не через запреты и приказы, а позволить им самим обсуждать, что хорошо, а что плохо, отметила Кяосаар. Даже если в семье ребенка другие ценности.

"Только через такое обсуждение, когда человек может высказать свое мнение, представить свои аргументы, можно достичь того, что человек осознает, что возможно в его семье и не самое правильное представление", – добавила Кяосаар.

Прививание толерантности касается не только школ. В плане развития "Lõimuv Eesti 2020" среди других целей установлено также то, чтобы в эстонском обществе были осознаны и признаны ценности, способствующие сплочению. Для этого задачи распределены между министерствами образования, культуры и внутренних дел. Ведущая роль в плане работы по информированию – у минкульта. Вице-канцлер ведомства Пирет Хартман сказала, что их цель не в переубеждении уже негативно настроенных людей по отношению к мигрантам. Прежде всего, надо достучаться до тех, у кого пока не сформирована четкая позиция, или комму сплочение нравится. Из них можно было бы привлечь как можно больше.

"Интеграция и сплочение не то, что может решить то или иное министерство. Эту тему надо распределить по многим учреждениям, представительствам и группам", – сказала Пирет Хартман.

Для эффективной коммуникации недостаточно только людей, нужны и деньги. Поэтому, например, Министерству культуры в этом году выделено 170 000 евро.

"У нас запланировано два вида деятельности. Одна связана с целью создать более многообразные рабочие места в общественном секторе и представить целевым группам с различным родным языком эти возможности. Другой проект – это программа кросс-медиа, цель которой сделать видеоклипы, которые бы познакомить с интеграционной тематикой", – пояснила Харман.