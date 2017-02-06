В ДТП со скорой помощью пострадали четыре человека

Автомобиль скорой помощи. Фото: Сийм Лыви/ERR

В ночь на понедельник в Таллинне автомобиль скорой помощи врезался в столб, в результате чего пострадали четыре человека.

ДТП произошло в 2:17 на перекрестке Петербургского шоссе и улицы Вяйке-Паала, сообщила в понедельник, 30 января, пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Автомобиль скорой помощи Mercedes-Benz Sprinter под управлением 44-летнего водителя во время обгона стоящего на перекрестке автомобиля выехал на островок безопасности, врезался в столб и перевернулся. Скорая помощь двигалась с включенными спецсигналами.

С места ДТП в Северо-Эстонскую региональную больницу были доставлены находившиеся в автомобиле скорой помощи трое медиков и пациент.