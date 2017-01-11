Новым госпримирителем в Эстонии станет Меэлис Виркебау
В течение января новым государственным примирителем станет Меэлис Виркебау, прежний примиритель Хенн Пярн покинет должность.
Нынешний примиритель Хенн Пярн сказал, что намерен как можно скорее покинуть должность. "Чем скорее, тем лучше, я готов передать ее в любой день. Если решение принято, пусть это будет сразу", - сказал он.
По сообщению Министерства социальных дел, новый примиритель будет объявлен в течение января. Виркебау подтвердил, что госпримирителем станет он.
Нового госпримирителя выбирали с осени 2015 года.
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