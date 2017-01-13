Жители Эстонии все чаще обращаются за помощью к омбудсмену по гендерным вопросам

Лийза Пакоста Фото: Scanpix/Postimees

В прошлом году канцелярия уполномоченного по вопросам гендерного равноправия и равного обращения зарегистрировала 332 обращения, что на 123 больше, чем годом ранее.

Больше всего обращений касались проблемных ситуаций в трудовых отношениях, передали утренние теленовости ETV+. Ощутимо выросло количество запросов и от людей с ограниченными возможностями. Уполномоченная по вопросам гендерного равноправия и равного обращения Лийза Пакоста связывает это с тем, что к инвалидам сейчас приковано повышенное внимание, поэтому их голос стал звучать громче.

Всего на основе поступивших в прошлом году жалоб Пакоста выявила 20 случаев дискриминации.