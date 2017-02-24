Департамент полиции и погранохраны планирует купить около 600 пистолетов-пулеметов

Иллюстративное фото. Фото: Postimees/Scanpix

Департамент полиции и погранохраны планирует в этом году объявить тендер для покупки около 600 пистолетов-пулеметов.

Главный оружейный мастер департамента Георг-Томек Тришкин сказал BNS, что департамент намерен в этом году приобрести около 600 пистолетов-пулеметов, которые планируется выдать пограничникам и патрульным полицейским. Предполагаемая стоимость покупки модифицированных пистолетов-пулеметов составляет 1 668 480 евро.

Сейчас на вооружении Департамента полиции и погранохраны имеется пистолет-пулемет MP5, производства Heckler & Koch.

Тришкин отметил, что департамент не планирует заменять существующие пистолеты-пулеметы, они останутся в употреблении. "Пистолеты-пулеметы, которыми сейчас пользуются в Департаменте полиции и погранохраны, отвечают нашим потребностям, но в тендере смогут принять участие и другие производители оружия, в итоге договор заключат с тем участником, который представит наиболее соответствующее условиям тендера предложение", - сказал Тришкин.

В целом, в общественных местах Эстонии полицейский патруль не имеет при себе пистолеты-пулеметы. В то же время, например, после терактов в Париже, полиция вывела на улицы вооруженные пистолетами-пулеметами патрули. Кроме того, в прошлом году после бомбовой угрозы была усилена охрана Таллиннского аэропорта и были выставлены дополнительные патрули с пистолетами-пулеметами. Кроме того, пистолетами-пулеметами в то время были вооружены и патрулировавшие в центре города и пассажирском порту полицейские.