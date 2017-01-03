logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Яна Тоом во второй раз за год отправилась в Сирию

Яна Тоом. Фото: Рене Сууркаэв/ERR
Cегодня 13:06
Рубрика: Эстония

Депутат Европарламента Яна Тоом (Центристская партия) вместе с журналистом и писателем Андреем Хвостовым отправились в Сирию.

Об этом во вторник, 27 декабря, сообщил портал rus.postimees.ee, отметив, что советник евродепутата Оксана Талисайнен не стала раскрывать детали поездки.

Телефон самой Яны Тоом в настоящее время выключен.

В июле этого года Яна Тоом вместе с двумя коллегами по Европарламенту посетили Дамаск, где встретились в том числе с президентом Сирии Башаром Асадом.

Нынешний министр иностранных дел Эстонии, социал-демократ Свен Миксер осудил Тоом за эту встречу, сказав, что приличные политики с Асадом не общаются.

Председатель Свободной партии Андрес Херкель заявил, что эта встреча была инициирована Кремлем.

Неоднозначную реакцию вызвала летняя поездка Тоом в Дамаск и среди членов Центристской партии. Так, нынешний министр образования Майлис Репс намекнула, что за отказ следовать курсу внешней политике ЭР центристы в какой-то момент могут отречься от Яны Тоом. А вот бывший генсек Центристской партии Оудекки Лооне сказала, что встречу Тоом с Асадом надо приветствовать, а не осуждать.

Сергей Михайлов
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 26.12.2016 (20:00)

Новости Эстонии

foto
Логопеды требуют от минсоцдел упростить для них схему работы с пациентами
 foto
В волости Вяйке-Маарья Рождество отметили веселым десятиборьем
 foto
"Радио 4" и телеканал ETV дали старт благотворительным марафонам

Зарубежные новости

foto
В Москве прошла ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
 foto
"АК": жители Берлина о трагедии на рождественской ярмарке