Яна Тоом во второй раз за год отправилась в Сирию

Яна Тоом. Фото: Рене Сууркаэв/ERR

Депутат Европарламента Яна Тоом (Центристская партия) вместе с журналистом и писателем Андреем Хвостовым отправились в Сирию.

Об этом во вторник, 27 декабря, сообщил портал rus.postimees.ee, отметив, что советник евродепутата Оксана Талисайнен не стала раскрывать детали поездки.

Телефон самой Яны Тоом в настоящее время выключен.

В июле этого года Яна Тоом вместе с двумя коллегами по Европарламенту посетили Дамаск, где встретились в том числе с президентом Сирии Башаром Асадом.

Нынешний министр иностранных дел Эстонии, социал-демократ Свен Миксер осудил Тоом за эту встречу, сказав, что приличные политики с Асадом не общаются.

Председатель Свободной партии Андрес Херкель заявил, что эта встреча была инициирована Кремлем.

Неоднозначную реакцию вызвала летняя поездка Тоом в Дамаск и среди членов Центристской партии. Так, нынешний министр образования Майлис Репс намекнула, что за отказ следовать курсу внешней политике ЭР центристы в какой-то момент могут отречься от Яны Тоом. А вот бывший генсек Центристской партии Оудекки Лооне сказала, что встречу Тоом с Асадом надо приветствовать, а не осуждать.