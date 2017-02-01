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Министр по делам сельской жизни предложил инвестировать 2,5 млн евро в развитие коневодства

Video
Екатерина Минькова, Эстер Вилгатс
Cегодня 21:41
Рубрика: Эстония

Судьба старейшего в Эстонии конехозяйства в Тори в руках правительства. Министерство сельской жизни предлагает инвестировать 2,5 миллиона евро в развитие коневодства. Кабинет министров рассмотрит это предложение в ближайшие недели, передает "Актуальная камера".

Старейшей ферме по разведению лошадей в Тори около 160 лет. Ториская порода известна не только в нашей стране, но и за рубежом. Обветшалые здания и 28 животных теперь под надзором государства. По словам предыдущего арендатора фермы, в инфраструктуру за 20 лет никто не инвестировал. Попытки построить здесь современный центр с международными перспективами, где бы занимались не только лошадьми ториской породы, но и развитием эстонского коневодства в целом, пока не увенчались успехом. Законопроект вновь поступил на рассмотрение в правительство.

"Если правительство одобрит проект Министерства сельской жизни, то мы создадим целевое учреждение "Ториское коневодство". В новом учреждении займутся туристической деятельностью, также там расположится Центр компетенции коневодства. То есть, всё коневодство сосредоточится в Тори", - пояснил министр сельской жизни Тармо Тамм.

В планах инвестировать 2,5 миллиона евро.

"Мы также видим, что есть возможность самоинвестирования, потому что для центра в Тори будет выделено 950 гектаров земли. И если правильно вести хозяйство, то можно получать дополнительный доход, средства от которого можно вложить в развитие коневодства", - добавил Тамм.

Спрос на эстонские породы лошадей растёт и есть надежда, что новый центр будет привлекать иностранных покупателей, а не посредников.

"Проблема в том, что приходят посредники из Европы, покупают дешево лошадей в Эстонии на экспорт, а затем перепродают их уже в Европе. Этих посредников надо удалить из процесса", - считает член правления Эстонского союза коневодства Марти Хяэль.

Вне зависимости от решения правительства, государство обещает восстановить исторические здания, находящиеся в списке охраняемых памятников старины.

Надежда Берсенёва
Редактор

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