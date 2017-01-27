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Керсти Кальюлайд и Юри Ратас поздравили президента США Дональда Трампа со вступлением в должность

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Фото: Сийм Лыви, ERR
Cегодня 16:59 Обновлено 19:27
Источник: BNS/ERR
Рубрика: Эстония

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в пятницу направила поздравления 45-му президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу в связи с его вступлением в должность. Поздравил Трампа и премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

По словам Кальюлайд, хорошие отношения с США для Эстонии крайне важны. Керсти Кальюлайд выразила надежду, что под руководством президента Трампа продолжится успешное сотрудничество Эстонии и США в области как обороны, так и в сфере кибербезопасности.

По словам президента Эстонии, она разделяет мнение о том, что для обеспечения коллективной безопасности страны должны вкладывать достаточно средств в развитие своего собственного оборонного потенциала. Кальюлайд подчеркнула, что она гордится тем, что Эстония принадлежит к числу стран, вкладывающих в оборону как минимум 2% ВВП, а также вносит свой вклад в обеспечение международной безопасности участием в миротворческих миссиях, а также в антитеррористических операциях.

Президент добавила, что перед Европой и США стоят общие задачи и по этой причине обе стороны нуждаются в продолжении трансатлантического сотрудничества, поскольку Европа и США, действуя совместно, могут достигнуть большего. "Вместе мы отстаиваем демократические ценности, права человека и свободы во всем мире", - отметила Кальюлайд.

Ратас: американское военное присутствие в Эстонии обеспечивает мир в Европе

Премьер-министр Юри Ратас в поздравительном письме выразил уверенность, что хорошие отношения между двумя странами, сыгравшие неоценимую роль в истории Эстонии, сохранятся и будут приумножены.

"Для Эстонии важны тесные трансатлантические отношения с Соединенными Штатами Америки. Последовательная поддержка со стороны США помогла Эстонии стать одним из самых успешных цифровых сообществ в мире, - подчеркнул Ратас. - Именно вклад Соединенных Штатов Америки в европейскую безопасность и американское военное присутствие в Эстонии помогают закрепить этот успех, обеспечивая мир в Европе и в нашем регионе."

В письме Ратас отметил, что Эстония всегда вносила и будет вносить свой вклад в борьбу с международным терроризмом как в Афганистане, Ираке, в составе антиигиловской коалиции, так и в киберпространстве. Эстония также продолжит поднимать в Европе вопросы обороны с целью достижения странами-членами НАТО минимального установленного уровня расходов на оборону – 2% от ВВП.

Премьер-министр Ратас поблагодарил президента и американский народ за то великодушие, с которым поддерживались жители Эстонии, бежавшие от советской оккупации и нашедшие свой новый дом именно в Америке.

В своем письме премьер-министр выразил готовность встретиться с президентом Дональдом Трампом во время саммита НАТО, в рамках председательства Эстонии в Совете Европейского союза или по линии двусторонних отношений.

Виктор Сольц
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