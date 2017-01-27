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Керсти Кальюлайд поздравила президента США Дональда Трампа со вступлением в должность

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Фото: Сийм Лыви, ERR
Cегодня 16:59
Источник: BNS
Рубрика: Эстония

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в пятницу направила поздравления 45-му президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу в связи с его вступлением в должность.

Об этом BNS сообщила канцелярия президента, отметив, что, по словам Кальюлайд, хорошие отношения с США для Эстонии крайне важны. Керсти Кальюлайд выразила надежду, что под руководством президента Трампа продолжится успешное сотрудничество Эстонии и США в области как обороны, так и в сфере кибербезопасности.

По словам президента Эстонии, она разделяет мнение о том, что для обеспечения коллективной безопасности страны должны вкладывать достаточно средств в развитие своего собственного оборонного потенциала. Кальюлайд подчеркнула, что она гордится тем, что Эстония принадлежит к числу стран, вкладывающих в оборону как минимум 2 процента ВВП, а также вносит свой вклад в обеспечение международной безопасности участием в миротворческих миссиях, а также в антитеррористических операциях.

Президент добавила, что перед Европой и США стоят общие задачи и по этой причине обе стороны нуждаются в продолжении трансатлантического сотрудничества, поскольку Европа и США, действуя совместно, могут достигнуть большего. "Вместе мы отстаиваем демократические ценности, права человека и свободы во всем мире", - отметила Кальюлайд.

Президент Эстонии поздравила нового президента США в связи со вступлением в должность и пожелала ему успехов на его посту.

Виктор Сольц
Редактор

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