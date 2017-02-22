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Разработчики проекта: в Домах эстонского языка обучение будет без запугиваний

Video
Стас Кузнецов, "Актуальная камера"
Cегодня 18:31
Рубрика: Эстония

Дома эстонского языка откроют двери в Нарве и Таллинне в первой половине 2018 года: пока есть проблемы с вербовкой педагогов, но в Министерстве культуры заявляют, что работают над решением этого вопроса, передает "Актуальная камера".

Так называемые Дома эстонского языка заработают через год. В первую очередь центр откроется в Нарве в помещениях бывшего завода "Балтиец", затем и в Таллинне.

Как отмечает руководитель проекта Ольга Сытник, в домах будет вестись разноплановая работа по обучению взрослых эстонскому языку – это и общие консультации, и подготовка к экзаменам на уровень владения языком конкретных целевых групп. Например, работников сферы здравоохранения.

"Эти дома будут открыты для всех взрослых желающих. Мы будем делать акцент на мотивации, вдохновении и позитивном подходе в изучении языка. Без запугиваний. Мы не хотим кого-либо насильно заставлять. Мы хотим создать такую среду, где человек сможет получить дополнительную внутреннюю мотивацию", – пояснила руководитель проекта Домов эстонского языка Ольга Сытник.

Бюджет Домов эстонского языка составит 2 млн евро ежегодно, из которых на каждый центр будет выделено по одному миллиону. К работе в них будут привлечены учителя, специалисты по делам с молодежью и волонтеры, которых планируется задействовать в рамках так называемых языковых кафе, где люди смогут применить полученные знания на практике. В общей сложности домам эстонского языка потребуется 25 экспертов. Однако найти их не так просто: разработчики проекта сетуют на нехватку педагогов.

"Поиском решения данного вопроса мы займемся в сотрудничестве с Министерством образования. Безусловно, ключевым фактором здесь будет оплата труда специалистов, и то, насколько хорошо они подготовлены. Если сегодня университеты выпускают от трех до пяти педагогов, то возможно нам необходимо задуматься над тем, как увеличить число выпускников", – отметила вице-канцлер Министерства культуры Пирет Хартман.

Руководить проектом Домов эстонского языка будет Фонд интеграции и миграции "Наши люди", который уже сегодня занимается темой изучения госязыка. На вопрос, не станут ли эти центры дублировать работу друг друга, разработчики отвечают, что некоторые функции планируется перераспределить.

"Какие-то услуги, которые сегодня предоставляет фонд, перейдут в языковые дома. Мы не боимся дубляжа, потому что даже услуги по консультированию не будут одновременно предоставляться в двух учреждениях. Они будут сконцентрированы в языковых домах. Это будет то место, где люди смогут получить всю информацию, которая связана с обучением языку", – сказала Ольга Сытник.

В работе нарвского центра будут задействованы также площадка Vaba Lava и местная студия национального телерадиовещания (ERR). Где разместится таллиннский дом – выяснится, когда будут подведены итоги соответствующего тендера.

Ирина Киреева
Редактор

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