Реформист Калев Лилло отозван из совета фирмы Riigi Kinnisvara

Уполномоченная по вопросам равноправия Лийза Пакоста получила жалобу от женщины, находящейся в отпуске по уходу за ребенком, которой банк не согласился выдать жилищный кредит на тех же условиях, что и остальным, указав на то обстоятельство, что после окончания выплаты родительской зарплаты в Эстонии детям не обеспечено место в детском саду и родитель может испытывать финансовые затруднения. Уполномоченная признала, что факты обосновывают позицию банка, а дискриминируют матерей, скорее, местные самоуправления, которые не могут обеспечить их малышам место в детском саду.