Реформист Калев Лилло отозван из совета фирмы Riigi Kinnisvara
Бывший депутат Рийгикогу Калев Лилло (Партия реформ) отозван из совета государственного предприятия Riigi Kinnisvara.
Соответствующий приказ накануне поздно вечером подписал министр государственного управления Михаил Корб.
Согласно приказу Корба, вместо Калева Лилло в состав надзорного органа предприятия включена чиновник Министерства финансов Кайе Карниоль.
На парламентских выборах 2015 года Лилло получил 168 голосов в округе Харьюмаа и Рапламаа и в Рийгикогу не прошел.
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