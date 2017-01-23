Евгений Осиновский встретится в Париже со своими французскими коллегами

Евгений Осиновский ETV+

Министр здоровья и труда Евгений Осиновский 16 и 17 января находится вместе с делегацией Министерства социальных дел с визитом в Париже, где он встретится со своими французскими коллегами и примет участие во встрече комитета сферы здравоохранения ОЭСР на министерском уровне.

В понедельник министр Осиновский встретится с министром труда Франции Мириам Эль Хомри, чтобы обсудить актуальные для Евросоюза темы, в решение которых Эстония планирует внести свой вклад во время председательства в ЕС. Также разработают необходимые в будущем реформы рынка труда и вопросы трудовой занятости молодежи.

Также Осиновский и вице-канцлер министерства социальных дел Марис Йессе встретятся с министром здравоохранения Франции Марисоль Турен и ознакомят ее с развитием сферы э-здоровья в Эстонии.

Во вторник пройдет встреча министров здравоохранение ОЭСР, основными темами которой будут персональная медицина, изменение роли работников сферы здравоохранения.