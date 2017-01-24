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"АК": в Пярнумаа запущен пилотный проект общедоступного сверхскоростного интернета

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Ирина Газизулина
Cегодня 19:04
Рубрика: Эстония

В рамках пилотного проекта под названием "Digitee" (дигитальный путь) в Пярнуском уезде планируется проложить магистральный кабель, который позволит всем жителям уезда, даже проживающим в самых отдаленных местах, подключиться к скоростному интернету.

Пярнумаа станет первым уездом в Эстонии, где проект будет претворен в жизнь, а государство пообещало выделить на реализацию инициативы 10 млн евро, сообщила во вторник, 17 января, "Актуальная камера".

Проект разработан по инициативе Пярнуской уездной управы, Союза самоуправлений Пярнумаа и местного центра развития и предпринимательства. Цель проекта — обеспечить все домохозяйства Пярнумаа возможностью подключения к сверхбыстрому интернету посредством магистрального оптического кабеля.

"Мы хотим посредством интернета направить людей уже в следующий век. Чтобы в каждом домохозяйстве был скоростной интернет. Сейчас мы объясняем населению смысл проекта. Это сложно и требует времени", - сказал руководитель Союза самоуправлений Пярнумаа Лаури Луур.

В течение января в каждой волости проходят встречи инициаторов проекта с местным населением. Параллельно идет опрос жителей, чтобы выяснить, где и сколько есть желающих подключиться к сверхскоростному интернету. Исходя из полученных данных, будет рассчитан маршрут магистрали оптического кабеля.

Наиболее заинтересованы в такой перспективе жители удаленных, одиночно стоящих хуторов и небольших деревень, где даже мобильная телефонная связь иногда работает с перебоями, не говоря об интернете.

Поскольку прокладку магистрали поддерживает государство, местным жителям подключение к сверхскоростному интернету обойдется недорого. "Если этот проект максимально быстро задокументировать, то есть надежда получить, как обещал премьер-министр, поддержку в 10 миллионов евро в год. И эти деньги может получить Пярнумаа", - сказал консультант проекта "Digitee" Олав Харьо.

Андрей Крашевский
Редактор

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