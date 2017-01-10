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Тартуский университет прекращает договор с YIT Ehitus на ремонт университетской библиотеки

Тартуский университет. Фото: Postimees/Scanpix
Bчера 16:37
Источник: BNS
Рубрика: Эстония

Тартуский университет во вторник направил строительной компании AS YIT Ehitus извещение о прекращении договора на подряд по ремонту университетской библиотеки и счет на оплату штрафа по договору, поскольку подрядчик, как считает университет, существенно нарушил условия договора.

В мае 2016 года Тартуский университет и AS YIT Ehitus заключили договор объемом 6,7 млн евро на реконструкцию университетской библиотеки. Согласно договору, работы должны были выполняться поэтапно с поэтапной сдачей объекта в эксплуатацию, библиотека должна была быть открыта для читателей еще в октябре 2016 года, сообщается в пресс-релизе университета.

По словам канцлера Тартуского университета Андреса Лийната, сроки не были выдержаны уже на первом этапе работ. Хотя университет предоставил строителям дополнительные сроки и по первому, и по второму этапам, фирма YIT Ehitus, по словам университета, не уложилась и в эти дополнительные сроки.

Первоначально открытие библиотеки планировалось на 4 октября, затем было перенесено на 12 декабря 2016 года.

"Уже с лета университет пытался найти решение по завершению второго этапа работ по реновации библиотеки, однако, к сожалению, компромисс с подрядчиком достигнут не был. Университет как заказчик не может идти ни на какие уступки, когда речь идет о качестве работ и их безопасности, поскольку библиотека обслуживает студентов, сотрудников, школьников и горожан. Если партнер не исходит из того, что наиболее значимо для университета — исполнения договоренностей и обеспечения безопасного обслуживания студентов, то у университета нет иного выхода, как в одностороннем порядке прекратить договор",- констатировал Лийнат.

Университет направил YIT Ehitus предложение зафиксировать в двухстороннем порядке выполненный на сегодняшний день объем работ, чтобы в ближайшие месяцы можно было найти нового подрядчика для завершения реконструкции библиотеки.

Посетителей библиотеки по-прежнему обслуживают во временном читальном зале, устроенном в здании бывшего Национального архива на улице Лийви.

Университет выражает всем пользователям библиотеки сожаление в связи с ситуацией, сложившиейся из-за невыполнения работ подрядчиком.

Надежда Берсенёва
Редактор

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