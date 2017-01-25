logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Эстония выделила 50 000 евро на компенсацию виз в Россию

Российская виза многим не по карману. Фото: Scanpix
Bчера 20:43
Рубрика: Эстония

Министр государственного управления Михаил Корб подписал приказ, открывающий прием ходатайств о компенсации виз в Российскую Федерацию за 2017 год. Выделенные 50 000 евро предназначены для людей, у которых на приграничных территориях России проживают или похоронены родственники.

Ходатайства о получении компенсации могут подавать все граждане Эстонии, желающие посетить близких родственников, родственников или места их захоронения на приграничных территориях России.

Близкими родственниками считаются: мать, отец, дочь, сын, сестра, брат, бабушка, дедушка и внуки. Родственниками считаются: дочь, сын, мать, отец, сестра, брат, бабушка, дедушка или внуки супруга(-и) или близкого родственника ходатайствующего лица.

В зависимости от посещаемого региона ходатайство следует подавать Вырускому или Ида-Вирускому уездному управлению. Лица, посещающие супруга(-у), близких родственников, родственников или места их захоронения в городе Печоры Псковской области Российской Федерации или в Печорском районе в Изборской, Круппской, Кулейской, Лавровской, Новоизборской, Паниковской или Печорской волостях, должны обращаться со своими ходатайствами в Выруское уездное управление.

У кого родственники или захоронения близких находятся в Загривской волости Сланцевского района, в Большелуцкой и Куземкинской волости Кингисеппского района Ленинградской области, а также в Ивангороде, должны обращаться в Ида-Вируское уездное управление.

Ходатайство подается в два этапа: не позднее 31 октября в уездное управление необходимо предоставить ходатайство о внесении в список получателей компенсации платы за рассмотрение визовых ходатайств 2017 года. Уездный старейшина принимает решение о внесении в список соответствующим распоряжением раз в месяц. Ходатайство о внесении в список получателей компенсации необходимо подавать каждый год заново, даже в случае, если в предыдущие годы лицо уже было внесено в список получателей компенсации.

Лица, внесенные в список получателей компенсации платы за рассмотрение ходатайств о визе, имеют право до 30 ноября представить ходатайство о получении компенсации. Ходатайство следует, как правило, представить в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения визы. В нынешнем году каждому ходатайствующему лицу плата за рассмотрение ходатайства о визе возмещается в сумме до 70 евро. Возмещение предоставляется за визу, срок действия которой частично или полностью выпадает на 2017 год.

Ходатайство как о внесении в список получателей компенсации, так и о получении самой компенсации, следует предоставлять либо на бумаге, либо в электронном виде с дигитальной подписью. К ходатайству следует приложить требуемые дополнительные документы.

Сергей Михайлов
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 18.01.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
В текущем году закончится срок действия ID-карт у 200 000 граждан Эстонии
 foto
Технического директора Северо-Эстонской региональной больницы задержали по подозрению в коррупции
 foto
Минобраз профинансирует ремонт Йыгеваской основной школы

Зарубежные новости

foto
В Монте-Карло стартует чемпионат мира по авторалли
 foto
Яна Тоом: новый президент Европарламента займет более взвешенную позицию в отношении России