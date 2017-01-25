Эстония выделила 50 000 евро на компенсацию виз в Россию

Российская виза многим не по карману. Фото: Scanpix

Министр государственного управления Михаил Корб подписал приказ, открывающий прием ходатайств о компенсации виз в Российскую Федерацию за 2017 год. Выделенные 50 000 евро предназначены для людей, у которых на приграничных территориях России проживают или похоронены родственники.

Ходатайства о получении компенсации могут подавать все граждане Эстонии, желающие посетить близких родственников, родственников или места их захоронения на приграничных территориях России.

Близкими родственниками считаются: мать, отец, дочь, сын, сестра, брат, бабушка, дедушка и внуки. Родственниками считаются: дочь, сын, мать, отец, сестра, брат, бабушка, дедушка или внуки супруга(-и) или близкого родственника ходатайствующего лица.

В зависимости от посещаемого региона ходатайство следует подавать Вырускому или Ида-Вирускому уездному управлению. Лица, посещающие супруга(-у), близких родственников, родственников или места их захоронения в городе Печоры Псковской области Российской Федерации или в Печорском районе в Изборской, Круппской, Кулейской, Лавровской, Новоизборской, Паниковской или Печорской волостях, должны обращаться со своими ходатайствами в Выруское уездное управление.

У кого родственники или захоронения близких находятся в Загривской волости Сланцевского района, в Большелуцкой и Куземкинской волости Кингисеппского района Ленинградской области, а также в Ивангороде, должны обращаться в Ида-Вируское уездное управление.

Ходатайство подается в два этапа: не позднее 31 октября в уездное управление необходимо предоставить ходатайство о внесении в список получателей компенсации платы за рассмотрение визовых ходатайств 2017 года. Уездный старейшина принимает решение о внесении в список соответствующим распоряжением раз в месяц. Ходатайство о внесении в список получателей компенсации необходимо подавать каждый год заново, даже в случае, если в предыдущие годы лицо уже было внесено в список получателей компенсации.

Лица, внесенные в список получателей компенсации платы за рассмотрение ходатайств о визе, имеют право до 30 ноября представить ходатайство о получении компенсации. Ходатайство следует, как правило, представить в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения визы. В нынешнем году каждому ходатайствующему лицу плата за рассмотрение ходатайства о визе возмещается в сумме до 70 евро. Возмещение предоставляется за визу, срок действия которой частично или полностью выпадает на 2017 год.

Ходатайство как о внесении в список получателей компенсации, так и о получении самой компенсации, следует предоставлять либо на бумаге, либо в электронном виде с дигитальной подписью. К ходатайству следует приложить требуемые дополнительные документы.