Певкур: Партия реформ должна научиться находить себе друзей

Ханно Певкур. Фото: Анна Аурелия Минев/ERR

Лишившаяся своих партнеров по коалиции Партия реформ в дальнейшем должна более эффективно находить себе друзей, с которыми вместе можно было бы развивать государство, заявил в субботу на съезде партии в Таллинне претендент на пост нового лидера организации Ханно Певкур.

По словам Певкура, выигравшая выборы партия, оказавшись в оппозиции, не может реализовать свою политику и отстаивать интересы и ожидания избирателей. "Так быть не должно и тем более – не должно оставаться", – подчеркнул Певкур.

Он напомнил, что Партия реформ почти два десятилетия руководила Эстонией. "Нам доверяют и от нас ждут новых блестящих идей, которые поведут страну вперед", – отметил Певкур, добавив, что, поскольку сейчас это ожидание особенно высоко, на партию ложится ответственность оправдать ожидания.

Певкур добавил, что если меняется общество, то должна измениться и Партия реформ. По словам Певкура, реформистам надо искать партнеров по сотрудничеству и вне партий. "Нам не хватало друзей, а в одиночку ни одна партия не сможет управлять государством", – подчеркнул Певкур.

"Избиратель не станет голосовать за партию, не имеющую ни властных амбиций, ни шансов на победу, – продолжил Певкур. – Оказавшись в оппозиции, мы должны освежить свою партию, мы должны сформулировать и озвучить стоящие перед Эстонией задачи".

Он добавил, что Партия реформ готова взять на себя ответственность за формирование правительства еще до очередных выборов 2019 года.