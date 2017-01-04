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Правительство планирует ввести Марину Кальюранд в состав куратория Таллиннского университета

Марина Кальюранд
Cегодня 18:31
Рубрика: Эстония

В четверг, 29 декабря, правительство Эстонии рассмотрит вопрос о назначении членом куратория Таллиннского университета (ТЛУ) Марины Кальюранд, которая может заменить в попечительском совете вуза ушедшую работать министром образования и науки Майлис Репс.

Марина Кальюранд - беспартийная экс-министр иностранных дел Эстонии и бывший кандидат на пост президента страны. В данный момент работает во внешнеполитическом ведомстве советником по кибербезопасности.

В состав куратория ТЛУ сейчас входят Марис Йессе, Тоомас Круузимяги, Таави Лаур, Хельдур Меэритс, Март Мери, Лийза-Ли Пакоста, Карл Мартин Синиярв, Райво Стерн, Сийм Суклес и Тоомас Витсут.

В куратории Эстонской академии театра и музыки центристку Репс может заменить ее однопартиец - депутат Рийгикогу Ааду Муст.

В состав куратория этого вуза сейчас входят Олари Эльтс, Кристья Халлик, Ханнес Хансо, Армин Кару, Энн Кунила, Айн Лутсепп, Март Нутт, Рейн Оя, Лайне Рандъярв и Эркки-Свен Тюйр.

Виктор Сольц
Редактор

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